Backup dei dati | cosa si intende e perché è importante farlo

Che si tratti di un bug di sistema, un’improvvisa caduta dal tavolo oppure un malfunzionamento, può capitare di dover dire addio anzitempo al proprio smartphone. Un inconveniente ancor più dannoso se, oltre al dispositivo, bisogna salutare i contenuti salvati durante anni di utilizzo. Per questo risulta fondamentale ildei, ossia una copia di tutti i file come foto e video, documenti, conversazioni sui social o password importanti su uno spazio di memoria esterno. In informatica, infatti, il termine inglese indica un’archiviazione di materiale digitale su un altro hard disk o una SSD oppure su un cloud, ossia lo spazio virtuale messo a disposizione per esempio da Google con il Drive o Apple con iCloud. Ne esistono di diverso tipo, anche in relazione al sistema operativo del device.