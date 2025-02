Bacio cosmico pre-San Valentino | Luna e Giove danno spettacolo in cielo

Leggi su Funweek.it

Sanè alle porte e i più romantici non vedono l’ora di festeggiarlo al meglio. Che ne dite di unoastronomico del tutto naturale? Ilè previsto una settimana prima del giorno degli innamorati quando il nostro satellite sarà in congiunzione conproprio nei pressi delle Pleiadi. Non solo, in quelle ore tre sciami di stelle cadenti raggiungeranno il picco, le xi-Bootidi, le alfa Aurigidi e le lambda Erculidi. Pronti ad esprimere i vostri desideri?pre-San: il fenomeno naturale da vedereSecondo quanto riferito dall’UAI, la notte del 6 febbraio la costellazione del Toro sarà caratterizzata dalla congiunzione tra il pianetae lapoco oltre il Primo Quarto, alla guida la stella Aldebaran e dalle Pleiadi.Il tutto sarà accompagnato dallo sciame delle xi-Bootidi che raggiungeranno il picco nelle notti tra il 4 e il 5 febbraio e quella tra il 5 e il 6.