Latuafonte.com - Babygirl: Netflix, Prime, Apple o Disney+? Dove vedere il film in streaming

Leggi su Latuafonte.com

possoa casa il? Si tratta deldi genere thriller diretto e prodotto da Halina Reijn. La protagonista, una famosa CEO, è interpretata da Nicole Kidman. Inoltre, il cast è anche composto da Harris Dickinson, Sophie Wilde e Antonio Banderas. Uscito al cinema in Italia nel 2025, rappresenta una delle pellicole più attese di quest’anno. C’è chi, però, non può recarsi nelle sale cinematografiche o chi semplicemente vorrebbe rivederlo o vederlo per la prima volta comodamente da casa. Vediamo insieme come questi spettatori possono essere accontentati e quale piattaforma dilo ospita nel suo catalogo.: di cosa parla ilthriller con Nicole KidmanLeggi anche: A Lonely Place to Die come finisce: trama completa, finale spiegatoLeggi anche: Wicked, quando ein, Sky,La trama divede protagonista Romy Mathis, un’amministratrice delegata potente.