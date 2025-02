Quotidiano.net - “Avevo preso cocaina". Confessa il 25enne fermato per il pestaggio di Salvatore Sinagra

Las Palmas, 3 febbraio 2025 – Avrebbeto il ragazzonella notte di sabato a Lanzarote per l’aggressione a, il 30enne di Favignana, finito in coma dopo essere stato pestato fuori da un bar lo scorso 26 gennaio. Secondo quanto riferiscono i legali della famiglia della vittima, ildelle Canarie, già conosciuto alle forze dell’ordine, avrebbe ammesso durante l’interrogatorio di oggi di aver agito sotto l’effetto di droga,in particolare. L’alta Colte di giustizia della isole (Tsjc) ha convalidato l’arresto e deciso per la custodia cautelare in carcere, senza cauzione. Il reato a lui ascritto è quello di “lesioni gravi”. Non ci sono aggiornamenti sulle condizioni di, che a Lanzarote gestisce un suo locale. Il giovane è tenuto in coma farmacologico all’ospedale di Las Palamas (Gran Canaria), dopo l’intervento chirurgico alla testa che ha rimosso un esteso ematoma.