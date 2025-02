Puntomagazine.it - Avella (AV): sorpreso con un’arma impropria. i Carabinieri denunciano un 26enne

Leggi su Puntomagazine.it

Controlli deiad: Due Giovani Denunciati per Possesso di Armae DrogaIdella Stazione di, nella notte di ieri, nel corso del servizio perlustrativo finalizzato al controllo del territorio e prevenzione dei reati in genere, hanno controllato nei pressi della stazione ferroviaria della circumvesuviana, due giovani provenienti dal napoletano, i quali, dopo essere stati sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di un bastone telescopico a molla e gr. 0,5 di sostanza stupefacente del tipo “hashish“.Iltrovato con il bastone è stato deferito alla competente Procura della Repubblica per “porto abusivo di arma” mentre, il 22enne è stato segnalato alla Prefettura di Napoli ai sensi dell’art. 75 del D.