Secoloditalia.it - Avanti un altro: pure un migrante della Ong amica di Soros denuncia il governo per Almasri

Si chiama Lam Magok Biel Ruei, ha 32 anni, è unoriginario del Sudan ed è una presunta vittima di Osama, comandantepolizia giudiziaria libica. La scorsa settimana ha partecipato con altri migranti africani a una conferenza stampa alla Camera con i leadersinistra Schlein, Bonelli e Fratoianni. Oggi il 32enne sudanese, che viene ospitato in Italia dalla Ong Baobab Experience, organizzazione che vanta tra i suoi finanziatori Open Society di George, ha inveceto ilitaliano per “favoreggiamento”: le condotte di Nordio, Piantedosi e Meloni hanno sottratto il torturatore libico alla giustizia.“L’inerzia del ministroGiustizia il quale avrebbe potuto e dovuto chiedere la custodia cautelare del criminale ricercato dalla Corte penale internazionale, e il decreto di espulsione firmato dal ministro dell’Interno, con l’immediata predisposizione del volo di Stato per ricondurre il ricercato in Libia, hanno consentito addi sottrarsi all’arresto e di ritornare impunemente nel suo Paese di origine, impedendo così la celebrazione del processo a suo carico”, si legge nella nota di Baobab Experience.