Autovelox mobili nel Lazio | ecco dove saranno attivi dal 3 al 9 febbraio 2025

La Polizia di Stato ha pubblicato l’elenco ufficiale delle postazioniper il controllo della velocità sulle strade della regioneposizionati glinei prossimi giorni?Autosti del, fate attenzione: la Polizia di Stato ha reso noto l’elenco delle tratte stradali in cuiglidal 3 al 9. Come di consueto, queste postazionioperative per garantire il rispetto dei limiti di velocità e ridurre il rischio di incidenti.Gli autosti possono consultare preventivamente le postazioni, così da moderare l’andatura e evitare sanzioni per eccesso di velocità.Le tratte stradali conl’elenco ufficiale delle postazionidi controllo della velocità cheoperative nei prossimi giorni nel:3– SS 4 Salaria (Rieti)5– SS 675 Umbro-Laziale (Viterbo)6– SS 630 Ausonia (Latina)8– SR 6 Casilina (Frosinone)9– A12 Ladispoli-Roma (Roma)9– A24 Tivoli-GRA (Roma)e segnani: cosa sapereSecondo la normativa vigente, tutte le postazioni devono essere segnalate in anticipo e comunicate attraverso canali ufficiali, come il sito della Polizia di Stato.