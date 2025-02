Dayitalianews.com - Automazione crescente e addetti al magazzino: come si conciliano le cose

Si può pensare che la, specie a livello di, possa inficiare sull’assunzione di nuovo personale in favore di macchine e robot. In realtà, a cambiare sono semplicemente le mansioni degli, che non avranno più a che fare con compiti ripetitivi o persino pesanti e dovranno gestire hardware e/o software.Tutto parte dal pickingUn addetto al picking ha il compito di prelevare le merci o i bancali che devono essere caricati sui camion o comunque movimentati. Fasci luminosi che guidano le azioni e codici QR per individuare gli articoli senza margine di errore sono fondamentali e permettono al dipendente di svolgere la sua mansione in maniera rapida, ma al contempo efficiente. In particolar modo, possono essere di supporto sistemi informatici in grado di catalogare, con la supervisione di un responsabile, ogni prodotto o gruppo di prodotti secondo standard quali il fornitore, il cliente finale o la destinazione d’uso.