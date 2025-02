Ilrestodelcarlino.it - Auto vandalizzate in centro storico: “Un incubo, non ne possiamo più”

Bologna, 3 febbraio 2025 – Ogni notte la stessa storia: spaccano i finestrini per leparcheggiate per rubare all’interno. Dopo aver vandalizzato le macchine, frugano ovunque e si portano via quello che trovano. Da via Borgo San Pietro a via Capo di Lucca, i residenti non ne possono più. A cominciare da Ilaria Carta, 29 anni, lavoratrice, che oggi andrà a denunciare quanto le è accaduto la settimana scorsa: l’era parcheggiata in via Capo di Lucca. “Hanno rotto il finestrino posteriore, lato guidatore – spiega -, e hanno preso una giacca che era appoggiata sui sedili dietro, non di valore, hanno rovistato ovunque, anche sotto i sedili e nei cassettini, per fortuna non hanno preso i documenti dell’. Ma sono riusciti a prendere dal bagagliaio una telecamerina, quelle da mettere in macchina, che non avevo ancora montato”.