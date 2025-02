Bresciatoday.it - Auto fuori strada, poi lo schianto contro un albero: gravissimo ragazzo

È ricoverato in gravissime condizioni al Civile di Brescia il 29enne protagonista suo malgrado del brutto incidente di domenica notte a Torre de' Picenardi, in provincia di Cremona, sullastatale 10 (in quel tratto Via Mantova) nella frazione di Canove de' Biazzi.Impatto violentissimo.