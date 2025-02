Udinetoday.it - Auto contro un albero, ecco chi era la vittima

Leggi su Udinetoday.it

Fatale incidente stradale ieri sera, domenica 2 febbraio, a Tavagnacco. Incidente in cui Gabriele Zentilin, 22 anni, di Premariacco, ha perso la vita. Il sinistro è accaduto a Tavagnacco, in viale Vittorio Veneto, dove si interseca con via Trento. Il giovane avrebbe perso illlo dell'