Thesocialpost.it - Australia, squalo attacca e uccide una donna che nuotava in mare

Leggi su Thesocialpost.it

Unhato e ucciso unache stava nuotando al largo di Woorim Beach, sulla costa sud-orientale del Queensland. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 16:45 ora locale. I servizi di emergenza sono intervenuti immediatamente, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.Leggi anche: Le amputano entrambe le gambe per un’infezione, Virginia Baldassarri torna a camminareFerite gravissime e tentativi di soccorso inutiliLaha riportato ferite catastrofiche al braccio e al corpo. I soccorritori hanno tentato di rianimarla sul posto, ma ogni sforzo è stato vano. Secondo i bagnini, nelle ultime settimane ci sono stati diversi avvistamenti di squali nella zona.Woorim Beach sotto controllo con droniWoorim Beach è una meta frequentata da campeggiatori, surfisti e appassionati di fuoristrada.