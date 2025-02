Aumentato del 325% il prezzo del pomodoro intesa soddisfacente

Ilpiacenza.it - «Aumentato del 3,25% il prezzo del pomodoro, intesa soddisfacente»

Nella giornata del 28 gennaio nella stazione sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari le delegazioni di parte agricola e di parte industriale hanno raggiunto l’accordo per iled i parametri qualità vi per la campagna di produzione e trasformazione deldel Nord Italia.