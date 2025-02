Ilgiornaledigitale.it - Audi cambia…nomi. Rivoluzione dal 4 marzo 2025

Leggi su Ilgiornaledigitale.it

La notizia è di quelle davvero forti, forse anche motivata dal fatto che il solo elettrico non ha senso. Pian piano tutti i brand stanno facendo una retromarcia importante per quanto riguarda il passaggio alla totale mobilità elettrica. Se si continuava ad andare alla velocità della luce verso la mobilità totale a batteria saltava letteralmente per aria uno dei settori industriali più importanti d’Europa. Ecco che anchesui suoi passi. Lapartirà dal prossimo 4, data nella quale arriverà la nuovaA6 termica. Avete capito bene. Quella che doveva chiamarsi A7, sarà ancora la A6. Il comunicato ufficiale Standardizzazione globale e orientamento chiaro per tutti i clienti:sta rafforzando il formato alfanumerico della sua nomenclatura. In futuro, rappresenterà le dimensioni e il posizionamento di ogni modello a livello globale in modo unificato e trasparente.