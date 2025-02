Puntomagazine.it - Attivazione del Percorso Formativo 4+2 presso l’Istituto Galilei-Vetrone di Benevento a partire dall’a.s. 2025/2026

Nuove opportunità educative e professionali per gli studenti degli Istituti Tecnici CAT e ITA, connessi al mondo del lavoro e alle eccellenze del territorio.s.attiverà i percorsi 4+2 per gli Istituti Tecnici CAT (ex Geometra) e ITA (Agrario), approvati dal Ministero lo scorso 20 gennaio.Il modello 4+2 permette agli studenti dei percorsi quadriennali di accedere direttamente ai corsi degli ITS Academy; in alternativa, il diploma quadriennale sarà riconosciuto nel mondo del lavoro come equivalente a un diploma quinquennale e consentirà l’iscrizione all’università.Attraverso la filiera 4+2 vengono istituiti i “campus”, reti che collegano l’offerta didattica degli Istituti tecnici e professionali, degli ITS Academy e dei centri di formazione professionale: la qualità deld’istruzione dei ragazzi è garantita dunque da una maggiore interazione con il mondo del lavoro e la presenza di esperti provenienti dalle imprese, per connettere il processoalla preparazione tecnico-professionale.