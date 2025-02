Lapresse.it - Attentato a Mosca: chi è Armen Sargsyan, il fondatore del battaglione ArBat ucciso in Russia

Leggi su Lapresse.it

, noto anche comeGorlovsky, rimastoin un’esplosione verificatasi a, non è un volto nuovo per le forze armate di Kiev. L’uomo, 46 anni, aveva la cittadinanza ucraina ed era originario di Gorlovka, località che dal 2014 fa de facto parte dell’autproclamata Repubblica di Donetsk.La fondazione delNel 2022ha fondato il, un gruppo di volontari reclutati nel Donbass per combattere contro i soldati di Kiev. Secondo i media ucraini, la compagnia militare privata sarebbe stata sponsorizzata dall’imprenditore russo-o Samvel Karapetyan.era anche a capo della Federazione di pugilato del Donetsk. L’uomo ha avuto un ruolo nel corso delle proteste di Euromaidan del 2014, quando avrebbe creato degli ‘squadroni della morte’ per dare la caccia ai manifestanti che protestavano contro l’allora presidente Viktor Yanukovich, a cui era considerato molto vicino.