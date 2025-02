Iltempo.it - "Attacco senza precedenti". Battista svela la guerra dei magistrati

Scontro politica-magistratura. Dopo il caso Almasri, è deflagrato lo scontro tra poteri dello Stato. Se ne parla nel corso della puntata di Quarta Repubblica del 3 febbraio, quando in studio c'era Pierluigi. Il giornalista ha puntato il dito contro l'nei confronti del governo chedefinisce "". "Si è passati da Falcone a Borsellino ad una magistratura che intervenivano su tutto ed è caduta la prima Repubblica, oggi un nuovo salto di qualità, non conoscodi un governo che viene messo tutto sotto accusa."##quartarepubblica pic.twitter.com/wPmGzFqe24 — Quarta Repubblica (@QRepubblica) February 3, 2025 "All'epoca di Falcone e Borsellino c'erano reati di mafia, cose molto gravi. Poi dopo c'è stata un'evoluzione, quella che è stata chiamata la supplenza in cui ihanno iniziato a intervenire su tutto.