ATP Rotterdam 2025, prosegue il momento no di Flavio Cobolli. Netta sconfitta con Hurkacz all'esordio

Continua ilcomplicato di. Dopo le eliminazioni premature ad Auckland, Australian Open e Montpellier, arriva anche quella nel torneo ATP 500 di. Non era stato un sorteggio fortunato per il tennista romano, che si è trovato subito di fronte il polacco Hubert, testa di serie numero otto, che si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e quindici minuti di gioco.affronterà ora al secondo turno il vincente del match tra il ceco Lehecka e l’australiano Popyrin.Tanti problemi nei turni di servizio per, che ha ottenuto solamente il 64% dei punti quando ha servito la prima, mentre la percentuale perè stata dell’85%, con il polacco che ha chiuso anche con sette ace. I vincenti sono stati sedici per il polacco, uno in più di, che ha commesso 23 errori non forzati contro i 18 dell’avversario.