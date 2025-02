Oasport.it - ATP Dallas, Matteo Arnaldi brilla e batte Eubanks in due set al primo turno

Un fantasticodebutta alla grande nell’ATP 500 di. La testa di serie numero 8 del tabellone principale del torneo statunitensealun giocatore ostico come Christophercon il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e venti minuti. Una prestazionente per il giocatore ligure, molto solido e più ordinato del solito dal punto di vista tattico.set che è stato estremamente equilibrato, con turni di servizio che sono andati via molto velocemente fino al 3-2. Poi ecco il sesto game a rompere l’equilibrio, con il break che arriva alla terza chance per, approfittando di qualche prima in meno in campo messa dal giocatore americano. Nel game successivo il ligure è bravo ad annullare la palla del contro-break e, passata questa insidia, chiude ilparziale per 6-3.