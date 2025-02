Atletica Ostrava il Czech Indoor Gala | esordio stagionale per Furlani e Fabbri

Leggi su Sportface.it

Torna protagonista l’italiana al meeting internazionale di. In Repubblica Ceca saranno impegnati nel pomeriggio di martedì i protagonisti dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. C’è il debuttodel bronzo olimpico nel salto in lungo Mattia. L’italiano tesserato Fiamme Oro sarà in pedana alle 17.50 per cercare di proseguire sulla scia di un 2024 memorabile. “È un’emozione grande perché si rientra in pedana dopo tanti mesi. Sarà un bel test, l’obiettivo è cercare di finalizzare la nuova rincorsa introdotta in allenamento, 18 passi con preavvio, invece di 16?, le sue parole dall’aeroporto di Fiumicino prima di volare verso la Repubblica Ceca. Il bronzo di Parigi e argento di Glasgow (Mondiali) e Roma (Europei) si confronterà con quattro saltatori che hanno già superato gli otto metri in questa prima parte della stagione, a cominciare dallo svedese Thobias Montler, vincitore con 8,23 a Belgrado, ma anche il bulgaro Bozhidar Saraboyukov con cui ha battagliato nelle categorie giovanili (8,19), lo statunitense Isaac Grimes (8,13), il portoghese Gerson Baldé (8,11).