.com - Atletica Leggera / Il cingolano Federico Vitali è secondo al Campionato Italiano Juniores e Promesse di Ancona

Leggi su .com

Nella gara che si è svolta ieri il classe 2003 di Cingoli ha tagliato il traguardo in 1:51.11, migliorando il terzo posto del 2024. Nona Rachele Tittarelli all’astaCINGOLI, 3 febbraio 2025 –è vice-campioneindoor negli 800 metri Under 23 nel. Il, classe 2003, ha ottenuto ilposto nella gara che si è svolta ieri, domenica 2 febbraio, al PalaIndoor di, portacolori dell’Avis Macerata e allenato da Maurizio Iesari, ha tagliato il traguardo in 1:51.11, che diventa il suo record sociale indoor. Nella stessa gara, un anno fa, si era classificato terzo in 1:51.37, migliorando, dunque, di 260 millesimi il suo personale nella competizione.“Ho fatto una buona preparazione invernale – commenta-, però poco prima della prima gara indoor ho avuto degli acciacchi dovuti ai malanni di stagione: sono stato un po’ debilitato.