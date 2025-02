361magazine.com - Atletica, Jacobs debutto in ombra a Boston

In gara per la prima volta nel 2025Marcelldebutta con un quarto posto nella stagione indoor, al meeting di, tappa Gold del World Indoor Tour. In finale corre in 6.63, con un miglioramento di sei centesimi rispetto al 6.69 della batteria.Alla fine il successo nei 60 metri indoor va allo statunitense campione olimpico dei 100 Noah Lyles, primo con 6.52, secondo posto per il bahamense Terrence Jones (6.57), terzo PJ Austin (Usa, 6.60).si lascia alle spalle l’altro statunitense Trayvon Bromell (6.64), evidenziando segnali di crescita nel turno decisivo: buona la partenza e la messa in moto, da migliorare i secondi trenta metri, quando scappano via i rivali principali, a partire da Lyles, che lo scorso weekend aveva debuttato con 6.62, un tempo simile a quello odierno di