Sport.periodicodaily.com - Atalanta vs Bologna: le probabili formazioni

Gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2024/2025. Per entrambe è un’opportunità per portare a casa un trofeo, soprattutto per i felsinei per il quale sarebbe il primo nella loro storia.vssi giocherà martedì 4 febbraio 2025 alle ore 21 presso il Gewiss Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREDopo aver sfiorato il trofeo nazionale in due occasioni negli ultimi tre anni, perdendo entrambe le finali, questa volta i bergamaschi sperano che sia la volta buona. La squadra di Gasperini si presenta a questo appuntamento dopo aver eliminato nel turno precedente il Cesena con un largo 6-2, mentre nelle ultime due partite tra campionato e Champions League sono arrivati due pareggi che hanno fatto perdere l’abitudine alla vittoria, ottenuta soltanto due volte nelle ultime nove gare disputate.