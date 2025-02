Rompipallone.it - Atalanta scatenata: un altro colpo dall’Inter dopo l’infortunio

L’si scatena, come lo fece già nella passata sessione di calciomercato, in quello che è l’affare sul gong dopo l’infortunio.I nerazzurri hanno urgente bisogno di chiudere quello che è unche va a sistemare le cose perché sia Posch che Daniel Maldini, sembrano addirittura non bastare.Nel corso dell’ultimo week-end, a Bergamo, sono arrivati entrambi i calciatori che sono stati rispettivamente ufficializzati nell’arrivo dal Bologna e dal Monza, dopo i problemi con Scalvini e Lookman. Ma a quanto pare, il nuovo infortunio per la Dea, obbliga la società di Percassi a fare un ultimo sforzo per accontentare Gian Piero Gasperini e rimettersi in corsa per la lotta Scudetto, qualora sarà possibile recuperare qualche punto come nell’ultima giornata in Serie A, viste le frenate di Napoli e Inter.