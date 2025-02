Bergamonews.it - Atalanta, i convocati per il Bologna: subito dentro Maldini e Posch

Zingonia. Non c’è tempo da perdere in casa, vista l’emergenza infortuni e l’incessante ritmo delle partite. E così gli ultimi (e finora unici) arrivi del mercato di gennaio sono già nella lista deiper la sfida di martedì 4 febbraio (ore 21) contro il.Sia Danielche Stefansaranno in panchina pronti a dare il loro contributo alla squadra di mister Gasperini, che deve fare i conti con una lunga lista di assenze: ai lungodegenti difensori Kossounou e Scalvini si è riaggiunto Scamacca, che ne avrà per almeno un paio di mesi, ma fino a metà febbraio non ci saranno nemmeno Ademola Lookman (problema al ginocchio), Marco Carnesecchi (adduttore) e Sead Kolasinac (bicipite femorale).La Dea deve dunque fare di necessità virtù, pescando dall’Under 23 in tutti i reparti: aggregato il portiere Bertini (2004), il difensore centrale Obric (2006), Cassa (2006) per rinforzare il reparto avanzato del centrocampo e il bomber Vanja Vlahovic (2004 in avanti), quest’ultimo peraltro che era entrato nel giro dell’interesse del Monza.