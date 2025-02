Rompipallone.it - Atalanta, dramma infortuni: arrivano brutte notizie per Gasperini ed i tifosi

Ultimo aggiornamento 3 Febbraio 2025 11:07 di Giancarlo SpinazzolaL’contro il Torino ha perso tre calciatori: tempi di recupero,L’non è andata oltre l’1-1 con il Torino, con la Dea che è andata a sbattere contro il muro eretto da Vanja Milinkovic-Savic, praticamente insuperabile ed in grado di neutralizzare anche un rigore a Mateo Retegui. Insomma, due punti persi per la formazione orobica che sembrava aver superato il momento negativo con la vittoria contro il Como dopo i tre punti nelle quattro gare.Sta di fatto che la vetta è lontana sette lunghezze e sembra proprio che la squadra disia lontana dal poter rientrare nella lotta al momento circoscritta a Napoli ed Inter. Gli orobici, peraltro, sono in corsa anche in Champions League e dovranno superare il Club Brugge nei play off, un avversario tutt’altro che proibitivo.