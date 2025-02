Ilfattoquotidiano.it - “Assumo solo donne over 40”: così il giudice ha motivato la condanna per la stilista Elisabetta Franchi. “Nella sua azienda è davvero così”

Quandodisse di assumere come dirigenti della sua40 e senza carichi famigliari non scherzava: diceva sul serio. Anche per questo il tribunale di Busto Arsizio l’hata per discriminazione, il 4 giugno 2024. Sono appena state pubblicate le motivazioni della sentenza dalle quali emerge come le dichiarazioni dellafotografino in effetti la reale situazione della sua: quelle frasi risultano infatti “del tutto corrispondenti a ciò che viene attuato nelle politiche occupazionali della società resistente – dicono i giudici – i cui dirigenti rispondono esattamente allo schema delineato dalle dichiarazioni della signora, risultando dall’organico prodotto dalla società due dirigentiassunte all’età di 48 e 57 anni, senza carichi familiari, e tre responsabiliquadri assunte all’età di 50 e 53 anni, con un figlio a carico”.