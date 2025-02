Tpi.it - Associazione Progetto Aeroporto di Roma Frosinone: Cerciello Renna, Antonfrancesco Venturini e Raffaele Condemi sono i nuovi advisor

Leggi su Tpi.it

L’APARF –dirende noto che lo scorso 25 gennaio il proprio Consiglio Direttivo ha conferito la nomina a componenti del rispettivo board ofs ai professionisti Luigi, che si occuperanno del settore ‘strategic & legal’, con il compito di fornire ogni necessario supporto giuridico, amministrativo e di programmazione strategica utile al miglior conseguimento degli scopi associativi.Trattasi di figure di elevato spessore professionale la cui preziosa e qualificata collaborazione contribuirà a potenziare il valore e il ruolo socio-istituzionale dell’.Dal lungo passato professionale nell’A.N.A.C. e con una carriera costellata da numerosi incarichi e ruoli di responsabilità in amministrazioni e società statali,è un massimo esperto di appalti e concessioni pubbliche, tra i pochi a coniugare forti competenze tecniche maturate per gli ambiti energetico e agro-ambientale con un solido expertise giuridico-amministrativo in materia di contrattualistica e finanza pubblica e di ordinamento delle imprese.