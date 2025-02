Gamerbrain.net - Assassin’s Creed Shadows: Nuove critiche ma la causa è una lottatrice di sumo

Leggi su Gamerbrain.net

Da quando è stato annunciato,è stato oggetto di numerose, molte delle quali rivolte al samurai africano, ma questa volta l’attenzione si sposta su unadi, la quale ha portato molti a puntare il dito verso gli sviluppatori, accusandoli di inserire elementi non attinenti e veritieri. UnadiperIn un recente gameplay, Ubisoft ha presentato Yaya, unadi, la quale ha attirato a se numerose. Il motivo? Molto semplice, pare che nel 1579, anno in cui è ambientato il gioco, ilera una disciplina prettamente maschile, le donne non avevano il permesso di salire sul dohyo, per tale motivo, nonostantesia comunque un’opera di finzione, è stato accusato di non essere accurato dal punto di vista storico.