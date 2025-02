Spazionapoli.it - “Assalto respinto”, niente da fare per il Napoli

Calciomercato24 – Il mercato delpotrebbe concludersi senza difensore centrale, e così Rafa Marin sarà destinato a restare.Tramonta un’altra pista caldissima degli scorsi giorni: ecco le ultime notizie di calciomercato deldelle ultime 24 ore. Rafa Marin resterà in azzurro, poiché l’opzione in difesa valutata dalla dirigenza non è andata a buon fine.Non era una priorità assoluta, ma una buona possibilità da sfruttare. Ilaveva valutato il profilo di Pietro Comuzzo per il presente e per il futuro. Gli agenti del difensore avevano avuto colloqui con il direttore sportivo, che proprio prima del match dell’Olimpico è uscito allo scoperto sull’interesse per il giocatore. Commisso, però, non ha accettato l’offerta deldi circa 35 milioni di euro complessivi.