Ascolti tv i dati del 2 febbraio 2025

Bene la fiction RaiNella serata di ieri, domenica 2, si conferma ancora, su Raiv1 Mina Settembre 3 con 4.459.000 spettatori pari al 24.8% di share.Alle spalle, su Canale5 Tradimento con 2.155.000 spettatori con uno share del 12.6%. Su Rai2 9-1-1 registra 586.000 spettatori (2.8%) e 9-1-1: Lone Star 591.000 spettatori (3%). Su Italia1 Le Iene si ferma a 1.287.000 spettatori con l’8.7%. Su Rai3, preceduto da Report Lab (975.000 – 4.8%) e la presentazione (1.349.000 – 6.5%), Report conquista 1.568.000 spettatori pari all’8.1%.Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 596.000 spettatori (4%). Su La7 JFK Revisited – Through the Looking Glass raggiunge 268.000 spettatori e l’1.4%. Su Tv8 Il giustiziere della notte registra 398.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Che Tempo Che Fa porta a casa ben 1.