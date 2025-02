Ascolti tv domenica 2 febbraio 2025 | per Report 81% e circa 16 milioni di telespettatori

Lopinionista.it - Ascolti tv domenica 2 febbraio 2025: per Report 8,1% e circa 1,6 milioni di telespettatori

ROMA – “Ottimo risultato dicon 8,1% e1,6diè stato il programma di informazione giornalistica più visto del prime time. Nel corso della puntataha raggiunto punte del 9,3% di share e 1,8. Ottima prestazione anche diPlus che è stato programma più visto della seconda serata. Grazie alla vostra dedizione e al grande lavoro di Roberto Persia, Emanuele Bellano, Giorgio Mottola, Giulia Innocenzi, Daniele Autieri.in replica sabato alle 17.10 e in prima visione laalle 20.30”. Così sulla sua pagina Facebook Sigfrido Ranucci commenta il dato d’ascolto della puntata diandata in onda su Raitre.E Giulia Innocenzi aggiunge: “Nonostante due interrogazioni parlamentari e una diffida a non andare in onda, siamo riusciti a fare informazione su un tema delicato come quello delle donazioni.