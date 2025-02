Gamberorosso.it - Arriva la seconda sede italiana di The Hoxton. Ecco come sarà l'hotel e il ristorante di Firenze

Si chiamano Open Houseperché aperti alla città, radicati nel tessuto urbanosempre più di frequente capita nel mondo dell'lerie, ormai palcoscenico privilegiato del tempo libero anche dei locals, complici spazi confortevoli, servizio accurato, proposte ampie e versatili. Dalla colazione al pasto fuori orario (gli all day kitchen sono una rarità in Italia), dall'aperitivo alla cena fino al last drink della giornata gli alberghi sono diventati destinazioni per tutti, turisti e non. Enon fa eccezione in questa tendenza, anzi, si prepara ad accogliere una nuova insegna che la incarna perfettamente declinandola in uno stile casual chic, democratico e accogliente. L'appuntamento è per il primo marzo, con l'apertura delladi The(la prima è a Roma), brand Open House del gruppo londinese Ennismore; guarda caso, lo stesso di 25 Hours, che ha per primo portato questo stile – fresco, giocoso, rilassante – nel cuore della città, con quella struttura ispirata alla Divina Commedia che la designer Paola Navone ha diviso in due aree distinte, inferno rosso fuoco e paradiso celestiale, con un'ampia lobby aperta a tutti (è il purgatorio) e sempre frequentatissima, anche grazie alfirmato da Dario Cecchini.