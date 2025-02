Gqitalia.it - Arriva Il sogno, il coffee table book da collezione di Vogue Italia

Per la prima volta in sessant’anni, la storia didiventa protagonista de Il: un preziosodache da venerdì 7 febbraio sarà disponibile in tutte le librerie e store digitali.Il titolo nasce da una constatazione: la moda è. Una favola a cui tutti vogliono prendere parte. Alimentata dalla creatività, dalla possibilità di guardare oltre il presente e di trasformare l'ordinario in straordinario.invita i lettori a sfogliare le 300 pagine del volume e scorrere gli oltre 150 scatti d’autore, seguendo un filo rosso: l’immaginazione, lo stile onirico e a volte surreale, capace di imprimere una lettura differente anche ai tanti temi di attualità a cui il magazine si è avvicinato. Dall’emancipazione femminile all’alienazione dell’era digitale, dal superamento dei cliché di bellezza attraverso una maggiore inclusività, al bidi riavvicinarsi alla natura.