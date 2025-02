Anteprima24.it - Arrestato tesoriere Pd Campania, il partito lo sospende

Tempo di lettura: < 1 minutoNell’inchiesta della procura di Salerno che contesta a decine di indagati le accuse di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio è statoe messo ai domiciliari anche Nicola Salvati,regionale delladel Pd. Il, rende noto Antonio Misiani, commissario deldemocratico in, lo ha sospeso. “In relazione all’inchiesta condotta dalla Procura distrettuale di Salerno che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 31 persone, il Pdcomunica – scrive Misiani in una nota – che il dott. Nicola Salvati, coinvolto nell’inchiesta in relazione alla sua attività professionale, ai sensi dello Statuto e del Codice etico del Pd e facendo salvo il principio di presunzione di innocenza, è stato cautelativamente sospeso dall’anagrafe degli iscritti del Pd e sollevato dal suo incarico didel Pd”.