Liberoquotidiano.it - Arrestato il tesoriere del Pd in Campania: immigrazione, le accuse sono pesantissime

Un nuovo grosso caso travolge il Pd in. Nell'inchiesta della procura di Salerno che contesta a decine di indagati ledi associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'clandestina, corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio è stato infattie messo ai domiciliari anche Nicola Salvati,regionale delladei dem. In seguito all'ordine di custodia, il Pd - ha reso noto Antonio Misiani, commissario dem in- ha sospeso Salvati. "In relazione all'inchiesta condotta dalla Procura distrettuale di Salerno che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 31 persone, il Pdcomunica - scrive Misiani in una nota - che il dott. Nicola Salvati, coinvolto nell'inchiesta in relazione alla sua attività professionale, ai sensi dello Statuto e del Codice etico del Pd e facendo salvo il principio di presunzione di innocenza, è stato cautelativamente sospeso dall'anagrafe degli iscritti del Pd e sollevato dal suo incarico didel Pd".