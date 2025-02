Europa.today.it - Arrestato il 25enne che ha terrorizzato Seregno con truffe, rapine e aggressioni

Leggi su Europa.today.it

Con le sue scorribande era da un mese che terrorizzava la cittadina di, in provincia di Monza. Ora finalmente il, già in carcere per altri reati, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare per tentata rapina e rapina, tutti reati commessi nel giro di 5 giorni. Ha.