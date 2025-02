Calcionews24.com - Arnautovic Torino, tentativo disperato con l’Inter: la mossa del Toro per convincerlo e un problema per chiudere

Leggi su Calcionews24.com

, ecco ildei granata per l’austriaco del, unaper convincerlo unda superareè l’ultima, ultimissima, voce di calciomercato. Il club granata, come riportato questa mattina da Tuttosport. Il nerazzurro può essere l’occasione last minute per tappare la voragine lasciata dall’infortunio di Duvan Zapata. Così scrive il .