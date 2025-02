Internews24.com - Arnautovic Torino, salta l’affare? Come sono andate le cose per l’attaccante dell’Inter

di Redazioneal? Le ultime sulaustriaco: c’è stata realmente una trattativa per portarlo tra le fila dei granata?è stato davvero un’opportunità di mercato per il? Il club granata cerca infatti un attaccante per sostituire l’infortunato Duvan Zapata. Al momento, secondo Sportitalia, non ci sarebbe«nessun contatto tra Inter eperal momento», si legge.Tuttosport aveva provato a ricostruire così la vicenda, ammettendo l’interesse delper: «Da un paio di giorni il dt granata ha provato a riaprire una trattativa anche per il 35enne, che l’Inter è disposta a cedere praticamente gratis. Finora l’austriaco ha sempre risposto no grazie, ma Vagnati spera che all’ultimo giorno di mercato cambi idea.