Arnautovic-Torino last minute? Pure Cairo per convincerlo! – TS

Occhio ad uno scenario che potrebbe interessare l’Inter in quest’ultimo giorno di calciomercato. Non da escludere la pista. Secondo Tuttosport, anche Urbanocercherà di– Ultimo giorno di calciomercato in corso, a mezzanotte si chiuderà la porta e arrivederci a giugno. L’Inter, almeno per quanto riguarda le entrate, ha concluso il suo mercato con l’arrivo di Nicola Zalewski, il quale ha esordito ieri nel derby realizzando anche il decisivo assist per il gol di Stefan de Vrij. Ma occhio al mercato in uscita. Dopo gli addii di Tomas Palacios al Monza e Tajon Buchanan al Villarreal, non è da escludere una cessione, seppur complicata, di Marko. L’austriaco, quarto attaccante nerazzurro nelle gerarchie di Simone Inzaghi, va in scadenza il prossimo 30 giugno ma il club di Viale della Liberazione, scrive Tuttosport, sarebbe pronto a mandarlo via gratis anche adesso.