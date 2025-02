Inter-news.it - Arnautovic bocciato da Inzaghi in Milan-Inter! I cambi parlano

Markonon ha fatto nemmeno un minuto nel derby che ha visto l’pareggiare al minuto 92 contro il. Simonelo boccia in maniera pesante. PAREGGIO – L’ha recuperato lo svantaggio contro ilall’ultimo respiro. La squadra nerazzurra non si è arresa mai e con l’orgoglio fino al minuto 92 ha provato in tutti i modi a raddrizzare una partita nata storta e che poteva finire anche peggio. Con grande merito Nicola Zalewski e Stefan de Vrij hanno firmato il pari evitando una settimana da incubo ad un gruppo che non esce comunque soddisfatto al 100% dalla gara. Chi ne esce a testa bassa più di tutti è Marko, pomeriggio pesante in.BOCCIATURA –non è neanche entrato nel derby che ha visto l’in svantaggio per 45 minuti.