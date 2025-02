Lettera43.it - Armen Sarkisian, fondatore di una milizia filorussa nel Donbass, è morto in un’esplosione a Mosca

Leggi su Lettera43.it

Nell’area Nord-Ovest disi è verificatanel complesso residenziale Alye Parusa in cui sono morte due persone e ne sono rimaste ferite tre. Secondo quanto riferito, a esplodere è stato un ordigno non identificato nei pressi di un grattacielo. Una delle vittime èdel gruppo militare filorusso Arbat attivo nel. Rimasto ferito gravemente, è stato trasportato in ospedale dove è deceduto poco dopo, come confermato dai servizi medici citati dalla Tass. I media hanno riferito che è stata aperta un’indagine per omicidio e per ora non per atto terroristico, in attesa di verificare se vi siano «tracce ucraine» nell’attentato. La seconda vittima sarebbe una sua guardia del corpo.Peskov: «Servizi segreti al lavoro sul luogo dell’esplosione»Nato in Ucraina, dove era ricercato per attività filo-russe,aveva fondato il battaglione Arbat, all’inizio composto soprattutto da mercenarii, attivo nella guerra in Ucraina da parte russa.