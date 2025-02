Lapresse.it - Aree naturali protette nelle Marche, nuovi criteri per la ripartizione dell’anticipo dei contributi

Sono stati fissati dalla Giunta regionale ulterioriper l’assegnazione e liquidazione di un anticipo deidi parte corrente destinati alleper lo svolgimento delle attività e per la loro gestione. “Si tratta – spiega l’assessore regionale all’ambiente, Stefano Aguzzi – di risorse che, sulla base del Programma Quinquennale per le2021/25 (PQUAP 2021/25), sono trasferite dalla Regione e ripartite in una quota fissa, relativa alle spese per il personale, e in una quota variabile, relativa alle spese funzionali e alle altre spese”. “In accordo con quanto già stabilito per l’annualità 2024 e per poter garantire la possibilità ai gestori delledi procedere agli adempimenti per l’approvazione dei propri bilanci nei termini di legge – continua Aguzzi – è utile procedere all’erogazione di un anticipo, relativo alle risorse finanziarie di parte corrente, prevedendo un importo complessivo di € 1.