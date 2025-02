Iltempo.it - Arcuri si prende la rivincita: “Covid? Sapevo di non aver fatto nulla. Giustizia è fatta”

Domenico, ex commissario straordinario per l'emergenza, è stato assolto dal reato di abuso d'ufficio in un'inchiesta riguardante presunti illeciti nell'acquisto di 800 milioni di mascherine dalla Cina durante le prime fasi della pandemia scoppiata ad inizio 2020. La svolta arriva poiché il reato di abuso d'ufficio è stato abolito nel 2024, mentre le accuse di peculato e corruzione, inizialmente ipotizzate dai pm, erano già state archiviate. E oraparla a Repubblica dopo la svolta giudiziaria: “Mi secca molto essere stato assolto perché il reato è stato abrogato. Con il mio avvocato Grazia Volo, a cui sono molto grato, avevamo scelto l'abbreviato per essere giudicato il prima possibile.di none volevo un'assoluzione nel merito ma purtroppo i tempi dellasono stati troppo lunghi.