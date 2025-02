Ilgiorno.it - Aprono due sportelli per favorire la vita indipendente

Leggi su Ilgiorno.it

In paese apre il Centro per la, uno sportello che aiuta disabili e famiglie a costruire un percorso diautonoma. "Un luogo di progettazione", spiega Offerta sociale, l’azienda pubblica del welfare controllata dai Comuni del Trezzese e del Vimercatese, responsabile dell’iniziativa. Un’altra sede è a Vaprio. Gli esperti sono a disposizione su appuntamento in via Roma 11 accanto alle poste – senza barriere architettoniche – martedì dalle 9.30 alle 12.30 e giovedì dalle 15.30 alle 18.30. Per fissare un incontro telefonare al 331/4650652, o scrivere una e-mail all’indirizzo [email protected] . A Vaprio, invece, i consulenti sono direttamente ai Servizi sociali del Comune (piazza Cavour 26) martedì dalle 14 alle 17. (Appuntamenti allo 02/9094004). I suggerimenti sono estesi al terzo settore, mentre la collaborazione con le associazioni del territorio che si occupano di disabilità è consolidata.