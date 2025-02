Romatoday.it - Apple Sing & Apple Play in concerto al Cotton Club

Uno spettacolo coinvolgente e travolgente, ricco di energia ed euforia, un repertorio di successi di epoche diverse dai Bee Gees a Michael Jackson, passando per i brani trascinanti di Bruno Mars e Justin Timberlake ed Alice Merton, insieme a classici capolavori degli anni ‘70 di Kool and the Gang.