Anzio per il dragaggio del porto il Sindaco chiede l’intervento della Regione

La disastrosa situazione deldiè il risultato dell’assenza di programmazione assente in questi oltre due anni per le vicende note che hanno portato allo scioglimento del consiglio comunale. Ma adesso bisogna fare presto, perché i pescatori sono in piena emergenza, visto che non è possibile più uscire in mare, visto che il fondale non è ormai navigabile.C’è bisogno urgente di un intervento di, che tolga i sedimi del fondale e restituisca un livello accettabile di profondità utile alla navigazione.Per questo il vertice intra ilLo Fazio e l’assessore Pasquale Cicciarelli che ha ribadito lo stanziamento 3 milioni e 730 mila euro per i comuni di, Formia, Terracina, Ventotene e Ponza, destinati a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti.