Anziano vedovo va in bici a trovare la moglie al cimitero | il Comune glielo vieta Lui fa causa ma muore prima che la sentenza gli dia ragione

Treviglio (Bergamo), 3 febbraio 2025 – Oltre cinquemila euro. Cinquemila e settecento, per l’esattezza. È la cifra che ildi Treviglio dovrà pagare per le spese legali del caso delleclettete al. L’amministrazione, infatti, ha definitivamente perso le cause aperte da unresidente, Leonardo Colombo Giardinelli, oggi defunto, che aveva presentato ricorso contro la decisione di non far più accedere leclette, per motivi di sicurezza, all’interno deldi via Crippa. La vicenda aveva avuto inizio nel maggio del 2023, quando appunto ildecise di annullare tutti i permessi rilasciati fino a quel momento, esclusivamente a persone con problemi di deambulazione, provati da certificato medico, per poter accedere con leclette al. Un provvedimento a cui si oppose un, che ogni giorno si recava a pregare sulla tomba dellamorta nel 2021.