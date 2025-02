Lapresse.it - Anziani, Derinaldis (ADA): “Un’alleanza trasformatrice per il cambiamento”

“ADA si occupa principalmente di promuovere i diritti degli, l’intergenerazionalità, la longevità, attraverso tutta una serie di iniziative utili per il superamento delle disuguaglianze sociali”. Così a LaPresse Antonio, presidente della Federazione delle Associazioni per i Diritti degli, “federazione nazionale di enti del terzo settore che si occupano dei diritti degli, radicata sul territorio con circa 150 sedi”.“ADA nasce nel solco dei principi e dei valori laico-riformisti del nostro ente promotore e fondatore che è la UIL Pensionati”, ricorda. “La popolazione anziana in Italia rappresenta circa il 23% – illustra il presidente – sapendo che c’è una tendenza che guarda al 2050 con quasi il 35% della popolazione”. La situazione, in questo quadro, “è abbastanza complessa e delicata” e proprio per questo è importante, nell’ottica di ADA, che “al centro ci sia sempre lo sviluppo umano integrale della persona”.