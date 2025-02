Thesocialpost.it - Antonio Currò morto a 36 anni schiacciato da furgone, lascia 2 figli e la moglie incinta

Tragedia a Conselice, vicino Imola, dove Antonino, 36, èda unmentre lo stava riparando. L’uomo, originario di Messina,lae due.Leggi anche: Bergamo, incidente sul lavoro: operaio muore a 64L’incidente è avvenuto a casa di un amico, dovestava lavorando sotto un Mercedes Vito. Per cause ancora da accertare, il mezzo è scivolato dal sostegno che lo teneva sollevato, precipitando addosso al 36enne e uccidendolo sul colpo. I sanitari accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della caserma locale e il pubblico ministero di turno presso la Procura di Ravenna è stato informato dell’accaduto.Il dolore della famigliaLa madre diha espresso il suo dolore sui social, ricordando ilo con parole strazianti: “Con te siamo morti tutti”.